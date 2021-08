Serie A Femminile pronta al via | svelato il calendario

(Di venerdì 6 agosto 2021) Anche lasi prepara a ripartire e oggi la FIGC haildella prossima stagione. Le squadre torneranno in campo il 29 agosto 2021 per la prima giornata di campionato, che poi si chiuderà il 15 maggio 2022. Saranno 22 giornate imperdibili in cui si proverà a spodestare la Juventus, dominatrice incontrastata delle ultime 4 stagioni. Come lo scorso anno tutte le gare saranno visibili su Timvision, ma con una novità. A seguito di un accordo tra la FIGC e La7, una gara a settimana sarà trasmessa sui canali di questo network (La7 e La7D). Andiamo ora a scoprire ilche ...

