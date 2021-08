Rratatouille il piatto a base di verdure saporite! La ricetta con sole 150 kcal!

(Di venerdì 6 agosto 2021) La Ratatouille è undistufate, un contorno di origine francese dal sapore ricco e mediterraneo che ha come protagonista proprio ledi stagione! Con meno di 150 cal, è laperfetta da realizzare in poco tempo, ma seguendo le nostre indicazioni! Con il caldo, questo contorno diventa sensazionale se servito freddo! Gli ingredienti sono semplici da reperire e genuini, vi occorreranno: zucchine piccole, 4 melanzane, 2 peperone verde, 1 peperone rosso, 1 sedano coste, 1/2 pomodorini ciliegini, 20 cipolle, 2 timo, 2 rametti alloro foglie, 2 aglio, 2 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rratatouille piatto

Reporter Gourmet

Noi lo diciamo: per quanto sia stato un colosso come la Guida Michelin a decretare la Francia come “Il paese dove si mangia meglio al mondo”, noi di Cosmo non concordiamo con questa classifica poiché ...Questa settimana un'altra ricetta con le verdure: la Ratatouille. Piatto tipico francese buonissimo che oggi realizzeremo con tutti gli ortaggi raccolti nel mio orto ma che trovate in ogni mercato. In ...