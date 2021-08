Ristoranti, palestre e bar. Nei gruppi Telegram vicini a Io Apro la mappa dei locali che non chiedono il Green pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Quasi 300 Ristoranti. Oltre 200 bar. Circa 50 fra palestre e centri per il fitness. Tutte ripartite per categoria, tutte geolocalizzate su una mappa, tutte ben indicate con nome e indirizzo. E tutte accomunate da una caratteristica: per entrare non serve il Green pass. Oggi è il giorno della certificazione per bar e Ristoranti. Per consumare all’interno dei locali, senza fermarsi al bancone, è necessario mostrare il Green pass. I gruppi Telegram vicini alla rete Io ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) Quasi 300. Oltre 200 bar. Circa 50 frae centri per il fitness. Tutte ripartite per categoria, tutte geozzate su una, tutte ben indicate con nome e indirizzo. E tutte accomunate da una caratteristica: per entrare non serve il. Oggi è il giorno della certificazione per bar e. Per consumare all’interno dei, senza fermarsi al bancone, è necessario mostrare il. Ialla rete Io ...

Advertising

Ettore_Rosato : Da oggi #greenpass per accedere a bar/ristoranti al chiuso, palestre, cinema, spettacoli, eventi sportivi. Non è to… - Adnkronos : #GreenPass obbligatorio da oggi in Italia per bar, ristoranti, palestre e piscine: ecco quando serve. - RobertoBurioni : La scelta è tua. Fatti vaccinare o rinuncia a cene al’interno di ristoranti, palestre, concerti e spettacoli a Ne… - RutaSilvia : RT @SalamidaFabio: Sui canali Telegram di “IoApro” c’è una mappa con i bar, i ristoranti e le palestre che non chiederanno il GreenPass per… - alexstocco : RT @noitre32: Sui mezzi di trasporto super affollati il greenpass NON serve, per bar ,ristoranti, palestre, scuole ecc......SI. PAGLIACCI.… -