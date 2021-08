Raffaella Carrà | l’ultimo commosso viaggio Le sue ceneri in quel luogo amato che aveva scelto

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 6 agosto 2021) Come era stato annunciato, ledisono state trasportate nel suo posto del cuore. Dove desiderava riposare per l’eternità. Bolognese di origini, ha vissuto fino ai suoi ultimi giorni nella Capitale, ma il Monte Argentario era ilin cui andava a rifugiarsi ogni qual volta avesse tempo per rilassarsi. Perciò possedeva una villa a Porto Santo Stefano. Negli ultimi giorni della sua esistenza,ha espresso la volontà di essere cremata e che le suefossero portate al cimitero di Porto Santo Stefano. Così è stato, dopo la messa ...