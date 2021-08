PUBG cambia nome in PUBG | Battlegrounds

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 6 agosto 2021) PlayerUnknown'snon è mai stato untroppo facile da ricordare, quindi il gioco è stato abbreviato soprattutto dai giocatori in. Gli ultimi dettagli per quanto riguarda il marketing, tuttavia, suggeriscono un'altra modifica. I trailer recenti - con anche una pagina del prodotto su Steam - menzionano già: Battleground come titolo. Non ci sarebbe nulla di particolarmente sorprendente in questo, se non fosse per il fatto che l'abbreviazione suona un po' strana dato che si parlerebbe di "PlayerUnknown's: ...