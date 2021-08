Primo giorno con il green pass in bar e ristoranti, ma anche per visitare i parenti in ospedale (Di venerdì 6 agosto 2021) Il decreto del governo è entrato in vigore dalla mezzanotte del 6 agosto e prevede l'obbligo del certificato per accedere ad alcuni servizi al chiuso Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 6 agosto 2021) Il decreto del governo è entrato in vigore dalla mezzanotte del 6 agosto e prevede l'obbligo del certificato per accedere ad alcuni servizi al chiuso

Advertising

Agenzia_Ansa : Primo giorno di Green pass, un ristoratore di Cagliari: 'Non ha senso solo per noi'. Luigi Pomata: 'Perchè non serv… - sscnapoli : ?? Report allenamento del primo giorno a Castel di Sangro. #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : Green pass, da Venezia a Pompei il primo giorno con le nuove regole. I controlli nei bar, nei ristoranti, nei musei… - ScorpioAngel_ : RT @GZuchtriegel: Oggi, primo giorno con #GreenPass, @pompeii_sites ha registrato 6.890 ingressi, molti più rispetto a venerdì scorso. 319… - Alessan41376558 : RT @DavidPollak19: italiani popolo di santi, poeti e navigatori ma anche #coglioni? mi auguro di no. poco fa, primo giorno di #greenpass, v… -