Parlamento va in vacanza per un mese, governo si ferma 15 giorni (Di venerdì 6 agosto 2021) Con l'approvazione del decreto green pass in Consiglio dei ministri, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera e l'ok in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Con l'approvazione del decreto green pass in Consiglio dei ministri, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione da parte dell'aula della Camera e l'ok in ...

