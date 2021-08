Olimpiadi, paura per Angelo Crescenzo dopo il ko nel karate: “Il cervello è rimasto spento per 30 minuti, non ricordo nulla” (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono stati attimi di preoccupazione quelli che hanno accompagnato Angelo Crescenzo e tutti gli spettatori delle Olimpiadi di Tokyo, durante l’incontro di karate disputato dall’Azzurro giovedì 5 agosto. Il karateka campano, impegnato nell’esordio alla specialità kumite -67 kg, è finito a terra dopo aver ricevuto sul volto un violento calcio da parte del venezuelano Madera Delgado. L’italiano è rimasto steso sul tatami per qualche secondo, prima di rialzarsi e tornare a combattere: ma durante il resto della gara Crescenzo è apparso visibilmente scosso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono stati attimi di preoccupazione quelli che hanno accompagnatoe tutti gli spettatori delledi Tokyo, durante l’incontro didisputato dall’Azzurro giovedì 5 agosto. Ilka campano, impegnato nell’esordio alla specialità kumite -67 kg, è finito a terraaver ricevuto sul volto un violento calcio da parte del venezuelano Madera Delgado. L’italiano èsteso sul tatami per qualche secondo, prima di rialzarsi e tornare a combattere: ma durante il resto della garaè apparso visibilmente scosso e ...

