"Non provate a imbrogliarci". Ecco la mail dei terroristi: attacco hacker al Lazio, cosa vogliono prima dei soldi (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovi dettagli emergono sull'attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio la scorsa domenica, paralizzando tutto il sistema informatico e quindi la campagna di vaccinazione, dato che sono stati rubati i dati sanitari di oltre 6 milioni di cittadini italiani. Il Corriere della Sera ha pubblicato la mail scritta tutta in inglese che è stata recapitata alla Regione Lazio: contiene tutta una serie di avvertimenti e soprattutto i passaggi richiesti per recuperare i dati. Gli investigatori della polizia postale stanno indagando insieme a quelli dell'intelligence per provare a risalire agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovi dettagli emergono sull'che ha colpito la Regionela scorsa domenica, paralizzando tutto il sistema informatico e quindi la campagna di vaccinazione, dato che sono stati rubati i dati sanitari di oltre 6 milioni di cittadini italiani. Il Corriere della Sera ha pubblicato lascritta tutta in inglese che è stata recapitata alla Regione: contiene tutta una serie di avvertimenti e soprattutto i passaggi richiesti per recuperare i dati. Gli investigatori della polizia postale stanno indagando insieme a quelli dell'intelligence per provare a risalire agli ...

