Monaco-Nantes oggi in tv: data, orario e diretta streaming Ligue 1 (Di venerdì 6 agosto 2021) La Ligue 1 è pronta a ripartire. Allo Stadio Louis II di Monaco, i padroni di casa ospiteranno il Nantes nella partita di esordio della stagione 2021/2022. I monegaschi arrivando da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle gare amichevoli pre campionato e dalla vittoria per 2-0 contro lo Sparta Praga nelle qualificazioni alla Champions League, mentre la squadra di Kombouare ha perso quattro delle sei gare amichevoli, vincendone due. Appuntamento questa sera alle ore 21. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Sky Sport. SportFace.

