LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Mattia Busato è quarto nella Pool B dopo il primo round (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.53 24.24 per Almosawi che dopo il 24.32 del primo round chiude con una media di 24.28, ora il tedesco Smorguner. 3.52 Inizia il secondo round della Pool A con Almosawi (Kuwait). 3.48 Ohan del nipponico che ottiene 28.26 (19.74 tecnica, 8.52 atletica) ed è primo nella Pool B dopo il primo kata. quarto Mattia Busato che è virtualmente fuori dal Ranking round. Nel secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.53 24.24 per Almosawi cheil 24.32 delchiude con una media di 24.28, ora il tedesco Smorguner. 3.52 Inizia il secondodellaA con Almosawi (Kuwait). 3.48 Ohan del nipponico che ottiene 28.26 (19.74 tecnica, 8.52 atletica) ed èilkata.che è virtualmente fuori dal Ranking. Nel secondo ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020 #Karate Live dal Nippon Budokan di Tokyo, @matmosciatti11 pronto per gli aggiornamenti in diretta ?? L… - Eurosport_IT : ?? La diretta testuale del Day 15 del karate! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: Tutto pronto alla Nippon Budokan, comincia il Day 14 del karate! ???????? ?? Segui LIVE: - zazoomblog : LIVE Karate Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia la seconda giornata di gare con il kata maschile! - #Karate… - emamarro : RT @Eurosport_IT: Tutto pronto alla Nippon Budokan, comincia il Day 14 del karate! ???????? ?? Segui LIVE: -