Il ringraziamento via social di Romero all’Atalanta: “Nessuno come voi aveva creduto in me” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di saluti per Cristian Romero. L’argentino, ormai ad un passo dal Tottenham ha voluto rendere omaggio all’Atalanta per aver creduto in lui dandogli modo di esprimere al meglio le sue potenzialità. Nella passata stagione difatti, l’argentino è stato un perno solido della difesa nerazzurra. Romero ha voluto tramite il profilo Instagram, dedicare alcune parole alla società bergamasca per ringraziarla di tutto: “Purtroppo é arrivato il giorno che mai avrei pensato potesse arrivare così presto. Dico purtroppo perché nell’Atalanta ho trovato più di un semplice club, ma una vera e propria famiglia con la quale ho potuto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di saluti per Cristian. L’argentino, ormai ad un passo dal Tottenham ha voluto rendere omaggioper averin lui dandogli modo di esprimere al meglio le sue potenzialità. Nella passata stagione difatti, l’argentino è stato un perno solido della difesa nerazzurra.ha voluto tramite il profilo Instagram, dedicare alcune parole alla società bergamasca per ringraziarla di tutto: “Purtroppo é arrivato il giorno che mai avrei pensato potesse arrivare così presto. Dico purtroppo perché nell’Atalanta ho trovato più di un semplice club, ma una vera e propria famiglia con la quale ho potuto ...

Advertising

synergydent : Un ringraziamento speciale allo Studio Dentistico DR di Via del Tritone, 169 Roma per aver scelto il ?? n.2 riuniti… - SanSeveroNews : In merito al disastro di domenica 1 agosto verificatosi a Campomarino Lido, in cui le fiamme hanno divorato un inte… - RobertoDorini : @Antigiornalista @janavel7 Tra poco tempo riceverà il ringraziamento di tutti i romani. Foglio di via.?? - ECaldironi : RT @ilmurodelcanto: ?? È uscito il video di ??????????????????????! Ideato e montato da #danielecocciapaifelman Un ringraziamento particolare a ??????????… - WLITALIA1 : RT @ilmurodelcanto: ?? È uscito il video di ??????????????????????! Ideato e montato da #danielecocciapaifelman Un ringraziamento particolare a ??????????… -