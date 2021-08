Il paradiso del Fiume Sant’Elia in uno spot inglese, il modello fuoriesce dall’acqua (VIDEO) (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Fiume Sant’Elia non smette di stupire e diventa una prestigiosa location per la pubblicità di un prodotto per la cura del viso. Così il Fiume, riscoperto dalla comunità, grazie al lavoro del Comitato Pioppo Comune, è di nuovo protagonista come location naturalistica e viene scelta dall’azienda inglese Valuxxo. Sono tanti i fotografi, i VIDEO maker, gli studiosi attratti da questo piccolo angolo di paradiso, che si trova al di sotto dell’abitato di Pioppo, vicinissimo a Monreale e a Palermo. Un luogo ameno, portato alla luce grazie al lavoro dei volontari e dei forestali. L’ultimo ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilnon smette di stupire e diventa una prestigiosa location per la pubblicità di un prodotto per la cura del viso. Così il, riscoperto dalla comunità, grazie al lavoro del Comitato Pioppo Comune, è di nuovo protagonista come location naturalistica e viene scelta dall’aziendaValuxxo. Sono tanti i fotografi, imaker, gli studiosi attratti da questo piccolo angolo di, che si trova al di sotto dell’abitato di Pioppo, vicinissimo a Monreale e a Palermo. Un luogo ameno, portato alla luce grazie al lavoro dei volontari e dei forestali. L’ultimo ...

