Green pass anche in azienda, pronta la stretta di settembre. I sindacati: «Serve una legge» (Di sabato 7 agosto 2021) A settembre, se la campagna vaccinale non avrà frenato la diffusione del virus e delle sue varianti, il Green pass potrebbe essere esteso al mondo del lavoro. Dopo gli insegnanti e il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 agosto 2021) A, se la campagna vaccinale non avrà frenato la diffusione del virus e delle sue varianti, ilpotrebbe essere esteso al mondo del lavoro. Dopo gli insegnanti e il...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - paradoxMKD : RT @Cambiacasacca: Amici pro green pass, mi piace ricordarvi che nel meccanismo del bastone e della carota la carota dovete mangiarla, non… - NodariCristian : @CScrotone @UtherPe1 Alla fine il rispetto delle regole imposte ci costringe quando va bene con una riduzione almen… -