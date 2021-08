Covid, visite ai parenti in ospedale solo col Green Pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi, venerdì 6 agosto, si potrà far visita ai parenti ricoverati in ospedale , muniti di Green Pass . Fiaso ( Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere) che ha dato il via libera all'... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi, venerdì 6 agosto, si potrà far visita airicoverati in, muniti di. Fiaso ( Federazione italiana aziende sanitarie ed ospedaliere) che ha dato il via libera all'...

Advertising

GUERRIERA110 : Covid, visite ai parenti in ospedale solo col Green Pass - GraziaAmelia : RT @TgrRaiTrentino: Febbre alta, otiti, faringiti, bronchiti: malattie che siamo abituati ad associare all'inverno hanno colpito invece i b… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Febbre alta, otiti, faringiti, bronchiti: malattie che siamo abituati ad associare all'inverno hanno colpito invece i b… - TgrRaiTrentino : Febbre alta, otiti, faringiti, bronchiti: malattie che siamo abituati ad associare all'inverno hanno colpito invece… - coopmeun : Dal 6/8 è necessario essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 per accedere ad alcuni eventi prenotati… -