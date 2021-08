Conte eletto presidente del M5S con oltre 62mila voti. “Metterò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspettative e per restituire la massima dignità alla politica, con la P maiuscola” (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel Movimento 5 Stelle inizia ufficialmente l’era Giuseppe Conte. Al termine della due giorni di voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote, gli iscritti al M5s hanno scelto l’ex premier quale nuovo presidente con 62.242 sì, pari al 92,8% di chi ha partecipato alla votazione (67.064 sui 115.130 aventi diritto). Hanno votato no in 4.822 (il 7,19%). “Visto il risultato e quanto prevede lo Statuto, proclamo primo presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte”, afferma Vito Crimi, presidente del Comitato di Garanzia del M5s. “Metterò tutto il mio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel Movimento 5 Stelle inizia ufficialmente l’era Giuseppe. Al termine della due giorni di voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote, gli iscritti al M5s hanno scelto l’ex premier quale nuovocon 62.242 sì, pari al 92,8% di chi ha partecipatovotazione (67.064 sui 115.130 aventi diritto). Hanno votato no in 4.822 (il 7,19%). “Visto il risultato e quanto prevede lo Statuto, proclamo primodel Movimento 5 Stelle Giuseppe”, afferma Vito Crimi,del Comitato di Garanzia del M5s. “il mio ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA - Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Movimento Cinque Stelle - Corriere : Conte eletto presidente del M5S: «Ora girerò tutta l’Italia per arricchire il programma» - damorantonio : RT @laura_maffi: @GiuseppeConteIT A raga' e' fatta,abbiamo il leader del M5Stelle eletto con una maggioranza assoluta. Giuseppe Conte. Buon… - damorantonio : RT @BaldinoVittoria: Giuseppe Conte è stato appena eletto dal 93% dei votanti primo Presidente del @Mov5Stelle ! Insieme riprenderemo a c… - venis_77 : RT @LaNotiziaTweet: Conte eletto presidente del #M5S con oltre 62mila voti. “Metterò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspett… -