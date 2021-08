Come scaricare e ottenere il green pass se non è arrivato con sms o mail (Di venerdì 6 agosto 2021) Per ricevere il green pass, da oggi obbligatorio per accedere a certe attività, nel caso in cui non sia arrivato il messaggio o la mail, con la Tessera Sanitaria si può accedere a questo sito ... Leggi su udinetoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Per ricevere il, da oggi obbligatorio per accedere a certe attività, nel caso in cui non siail messaggio o la, con la Tessera Sanitaria si può accedere a questo sito ...

Advertising

lorypil66 : Mio marito, che sta fuori da oltre due mesi per lavoro, stamattina al telefono mi chiede come scaricare il… - PlanetR7_ : Da oggi il Green Pass è obbligatorio! Come funziona, dove si può scaricare e come renderlo digitale - Itszulli : @Lokiseyes @pandacattivo Come faccio a scaricare l'authcode? - DaniloApriglian : RT @RaffaCaterino91: IV è un po' come quelli che sbagliano qualcosa, fanno danni, però trovano sempre il modo di scaricare la colpa su qual… - Mamacit42035059 : @ndunde2 Sono perfettamente d'accordo bisogna ignorare e non alimentare questa follia, però é assurdo come questa… -