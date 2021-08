Calciomercato Serie B, Parma: Kucka in prestito al Watford (Di venerdì 6 agosto 2021) Parma - Il Parma , sui propri canali social, ha ufficializzato la cessione, in prestito annuale, di Juraj Kucka al Watford e proprio il giocatore ha voluto esternare le proprie emozioni alla piazza ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021)- Il, sui propri canali social, ha ufficializzato la cessione, inannuale, di Jurajale proprio il giocatore ha voluto esternare le proprie emozioni alla piazza ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, in chiusura l'arrivo di Contini. #Cremonese, interessa Rauti del #Torino - DiMarzio : #Calciomercato | #Pordenone, ufficiale l'arrivo di Ciciretti dal #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @bncalcio, ufficiale l'arrivo di Acampora - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Turris: rescissione contrattuale per Da Dalt: La società ha reso noto di aver interrotto il… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Parma: Kucka in prestito al Watford: Il giocatore si è trasferito in Inghilterra titolo temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Turris: rescissione contrattuale per Da Dalt La società ringrazia sentitamente il calciatore per il determinante contributo in termini tecnici e di esperienza fornito al gruppo nella stagione della promozione in serie C (25 presenze ed 1 gol in ...

Calciomercato Serie B, Parma: Kucka in prestito al Watford PARMA - Il Parma , sui propri canali social, ha ufficializzato la cessione, in prestito annuale, di Juraj Kucka al Watford e proprio il giocatore ha voluto esternare le proprie emozioni alla piazza ...

Calciomercato Serie B, Pordenone: ecco Sylla Corriere dello Sport Calciomercato Atalanta, Demiral si pone l’obiettivo: “Voglio un trofeo” Demiral ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Atalanta: firma e subito la maglia orobica addosso per il difensore ...

Calciomercato Serie C, Turris: rescissione contrattuale per Da Dalt TORRE DEL GRECO - La Turris, in un comunicato, ha ufficializzato la rescissione del contratto di Franco Da Dalt, esterno di centrocampo classe 1987. Ecco la nota del club: "La S.S. Turris Calcio comun ...

La società ringrazia sentitamente il calciatore per il determinante contributo in termini tecnici e di esperienza fornito al gruppo nella stagione della promozione inC (25 presenze ed 1 gol in ...PARMA - Il Parma , sui propri canali social, ha ufficializzato la cessione, in prestito annuale, di Juraj Kucka al Watford e proprio il giocatore ha voluto esternare le proprie emozioni alla piazza ...Demiral ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell'Atalanta: firma e subito la maglia orobica addosso per il difensore ...TORRE DEL GRECO - La Turris, in un comunicato, ha ufficializzato la rescissione del contratto di Franco Da Dalt, esterno di centrocampo classe 1987. Ecco la nota del club: "La S.S. Turris Calcio comun ...