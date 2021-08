Basta armi a chi è sottoposto a Tso, ma sarà sufficiente a ridurre gli atti criminosi? (Di venerdì 6 agosto 2021) di Giambattista Giangreco Il 30 luglio è diventato legge l’emendamento del deputato Pd Umberto Buratti, che consente al sindaco di comunicare al Prefetto i nominativi di coloro che sono sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (Tso) per patologie che pregiudichino i requisiti psico-fisici per l’idoneità al porto d’armi. L’istituzione, a cura del Prefetto, di liste o registri nominativi impedirebbe che chi abbia subito un Tso vada in giro a sparare alla gente. Parrebbe un’iniziativa lodevole; in realtà siamo di fronte all’ennesimo provvedimento legislativo inefficace e, cosa ancor più grave, inutilmente discriminatorio. La norma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) di Giambsta Giangreco Il 30 luglio è diventato legge l’emendamento del deputato Pd Umberto Bur, che consente al sindaco di comunicare al Prefetto i nominativi di coloro che sono sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (Tso) per patologie che pregiudichino i requisiti psico-fisici per l’idoneità al porto d’. L’istituzione, a cura del Prefetto, di liste o registri nominativi impedirebbe che chi abbia subito un Tso vada in giro a sparare alla gente. Parrebbe un’iniziativa lodevole; in realtà siamo di fronte all’ennesimo provvedimento legislativo inefficace e, cosa ancor più grave, inutilmente discriminatorio. La norma non ...

