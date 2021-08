Atp Washington 2021, Sinner domina contro Johnson e vola in semifinale (Di venerdì 6 agosto 2021) Prestazione sopra le righe e convincente per spazzare via ogni critica e approdare in semifinale al torneo Atp di Washington 2021. Sul cemento del 500 americano Jannik Sinner domina in lungo e in largo contro uno Steve Johnson non certamente in forma smagliante e passa in due set col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco. Per l’altoatesino, ora, prossimo avversario l’altro americano Jenson Brooksby, che aveva fatto fuori sempre in due set e sempre senza troppe difficoltà l’australiano Millman. Avvio di primo set esemplare per Sinner, che ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Prestazione sopra le righe e convincente per spazzare via ogni critica e approdare inal torneo Atp di. Sul cemento del 500 americano Jannikin lungo e in largouno Stevenon certamente in forma smagliante e passa in due set col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco. Per l’altoatesino, ora, prossimo avversario l’altro americano Jenson Brooksby, che aveva fatto fuori sempre in due set e sempre senza troppe difficoltà l’australiano Millman. Avvio di primo set esemplare per, che ...

GeorgeSpalluto : 7^ semifinale in carriera a livello Atp per Sinner, la 2^ in un Atp 500 dopo Barcellona 2021 quando si arrese a un… - sportface2016 : #AtpWashington, #Sinner domina contro #Johnson e vola in semifinale al #CitiOpen: affronterà un altro NextGen - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Attenzione a @brooksby_jenson ????: a 20 anni e 7 mesi è in semifinale al #CitiOpen di Washington DC ???? nonché virtualmente… - lorenzofares : Attenzione a @brooksby_jenson ????: a 20 anni e 7 mesi è in semifinale al #CitiOpen di Washington DC ???? nonché virtua… - OA_Sport : #tennis Seguite con noi la DIRETTA #LIVE del match di Sinner contro Johnson: l'azzurrino a caccia del terzo success… -