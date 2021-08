Atp Washington 2021, Nadal esce di scena: Harris lo sconfigge in tre set (Di venerdì 6 agosto 2021) Rafa Nadal si arrende in tre set a Lloyd Harris e saluta anzitempo l’Atp 500 di Washington 2021. Sconfitta al terzo turno per il maiorchino, che cede al suo avversario con il punteggio di 4-6 6-1 4-6 dopo due ore e undici minuti di gioco. Non va dimenticato che si trattava del primo torneo dopo il Roland Garros per Nadal e già la vittoria sofferta al debutto contro Jack Sock non era assolutamente da buttare via. Tuttavia resta l’amarezza per un’occasione sprecata, nonostante evidenti limiti fisici, e per una sconfitta che non può lasciare il sorriso. Harris troverà Kei Nishikori ai quarti ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Rafasi arrende in tre set a Lloyde saluta anzitempo l’Atp 500 di. Sconfitta al terzo turno per il maiorchino, che cede al suo avversario con il punteggio di 4-6 6-1 4-6 dopo due ore e undici minuti di gioco. Non va dimenticato che si trattava del primo torneo dopo il Roland Garros pere già la vittoria sofferta al debutto contro Jack Sock non era assolutamente da buttare via. Tuttavia resta l’amarezza per un’occasione sprecata, nonostante evidenti limiti fisici, e per una sconfitta che non può lasciare il sorriso.troverà Kei Nishikori ai quarti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP WASHINGTON, SINNER AI QUARTI DI FINALE AGLI OTTAVI BATTUTO KORDA (USA) 7-6, 7-6 #SkyTennis #Sinner - sportface2016 : #CitiOpen 2021, #Nadal esce di scena: #Harris lo sconfigge in tre set - Adriana11100542 : RT @lorenzofares: Pesantissima vittoria per @janniksin ????, che al #CitiOpen di Washington ???? batte Sebastian Korda ???? 76(3)76(3) giocando b… - sportface2016 : #CitiOpen 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 6 agosto con #Sinner - apicella57 : RT @lorenzofares: Pesantissima vittoria per @janniksin ????, che al #CitiOpen di Washington ???? batte Sebastian Korda ???? 76(3)76(3) giocando b… -