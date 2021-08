Addio Messi | Laporta | «Non avevamo margine salariale | situazione nefasta»

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il presidente del Barcellona Joanha spiegato i motivi del mancato rinnovo di contratto di LionelJoan, presidente del Barcellona, in conferenza stampa ha spiegato i motivi che hanno portato il club blaugrana a non rinnovare il contratto di Lionel. «Bisogna dire che chi ci ha preceduto ci ha lasciato un’eredità. Questo fa sì che il monte ingaggi rappresenti il 110% rispetto alle entrate del club, quindi non abbiamoa livello. La normativa de LaLiga prevede un fair play finanziario che impone dei limiti. Non abbiamo ...

... presidente del Barcellona, in conferenza stampa ha spiegato i motivi che hanno portato il club blaugrana a non rinnovare il contratto di Lionel. "Bisogna dire che chi ci ha preceduto ci ha ...BARCELLONA (Spagna) - Con una conferenza stampa il presidente del Barcellona Joan Laporta ha spiegato i motivi dell'di Leo, che non ha potuto rinnovare il contratto con il club catalano: " Una notizia orribile per tutti noi. Purtroppo l'esito non è stato positivo, perché l'incasso e la massa sportiva ...L'ufficialità dell'addio di Lionel Messi al Barcellona ha mandato in tilt il giornalismo sportivo di tutto il mondo ...11:00 – Inizia la conferenza. Esordisce Laporta: “Buongiorno a tutti. Sono qui per spiegarvi la situazione di Leo Messi. Prima di tutto, devo dire che i nostri predecessori ci hanno lasciato ...