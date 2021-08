Un mare in salute? Ce lo dice lo squalo (Di giovedì 5 agosto 2021) In molti ci stiamo spalmando la crema solare su una spiaggia o su uno scoglio di uno dei quasi otto mila chilometri di costa italiana. Sfogliamo il giornale, riposiamo, chiacchieriamo e ogni tanto guardiamo il mare dalla sdraio. Se non è proprio calmo, lo guardiamo anche con una certa ansietta. Qualcuno si avvicina all’acqua titubante, si bagna la punta dei piedi, poi fa un passo indietro, poi due avanti, e alla fine, lentamente, entra in acqua. Con un po’ di ritrosia, perché una volta su due l’acqua sembra troppo fredda. D’altronde siamo mammiferi con una temperatura del corpo di dieci gradi più alta della temperatura media dell’acqua del Mediterraneo. Poi una volta in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) In molti ci stiamo spalmando la crema solare su una spiaggia o su uno scoglio di uno dei quasi otto mila chilometri di costa italiana. Sfogliamo il giornale, riposiamo, chiacchieriamo e ogni tanto guardiamo ildalla sdraio. Se non è proprio calmo, lo guardiamo anche con una certa ansietta. Qualcuno si avvicina all’acqua titubante, si bagna la punta dei piedi, poi fa un passo indietro, poi due avanti, e alla fine, lentamente, entra in acqua. Con un po’ di ritrosia, perché una volta su due l’acqua sembra troppo fredda. D’altronde siamo mammiferi con una temperatura del corpo di dieci gradi più alta della temperatura media dell’acqua del Mediterraneo. Poi una volta in ...

Advertising

HuffPostItalia : Un mare in salute? Ce lo dice lo squalo - Katya27023330 : RT @EssereAnimali: Ogni anno finiscono in mare 640mila tonnellate di lenze per la pesca commerciale e un numero incredibile di reti. L’in… - ROTSENOMERO : RT @EssereAnimali: Ogni anno finiscono in mare 640mila tonnellate di lenze per la pesca commerciale e un numero incredibile di reti. L’in… - BoredQueen12 : RT @EssereAnimali: Ogni anno finiscono in mare 640mila tonnellate di lenze per la pesca commerciale e un numero incredibile di reti. L’in… - sabrinatehilim : RT @EssereAnimali: Ogni anno finiscono in mare 640mila tonnellate di lenze per la pesca commerciale e un numero incredibile di reti. L’in… -

Ultime Notizie dalla rete : mare salute Migranti: Sos Mediterranee, fateci sbarcare le 553 persone Far aspettare per giorni persone che sono scampate alla morte in mare prima di sbarcare significa mettere a rischio la loro salute fisica e mentale. L'incertezza aggiunge sofferenze inutili a una ...

IEG, RiminiWellness: i fitness trend delle vacanze 2021 Vento, mare, alba o tramonto. Lo scenario ideale per potenziare la vostra camminata, ovvero il Power Walking, ideale per mantenere in salute il vostro sistema cardiocircolatorio. Può essere svolto ...

Scarichi di fogna a mare, rischio per la salute nel catanzarese calabriadirettanews Un mare in salute? Ce lo dice lo squalo Oltre a essere prezioso perché limita il diffondersi delle epidemie tra le sue prede, è anche una cartina di tornasole della vitalità delle nostre acque, e vale più di tante bandierine blu.

Alimenti, irregolarità in uno stabilimento balneare su tre Alimenti scaduti o poca igiene. I risultati dei controlli effettuati dai Nas: 'fuori legge' uno stabilimento su tre ...

Far aspettare per giorni persone che sono scampate alla morte inprima di sbarcare significa mettere a rischio la lorofisica e mentale. L'incertezza aggiunge sofferenze inutili a una ...Vento,, alba o tramonto. Lo scenario ideale per potenziare la vostra camminata, ovvero il Power Walking, ideale per mantenere inil vostro sistema cardiocircolatorio. Può essere svolto ...Oltre a essere prezioso perché limita il diffondersi delle epidemie tra le sue prede, è anche una cartina di tornasole della vitalità delle nostre acque, e vale più di tante bandierine blu.Alimenti scaduti o poca igiene. I risultati dei controlli effettuati dai Nas: 'fuori legge' uno stabilimento su tre ...