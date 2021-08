Traffico Roma del 05-08-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 agosto 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sull’autostrada del Sole a causa di un incidente avvenuto nella mattinata e per i successivi interventi di manutenzione sulla sede stradale da tratti tra il bivio A24 e Colleferro verso il capoluogo Campano possibili rallentamenti sulla diramazioneSud arrivando da San Cesareo circolazione sostenuta e rallentamenti possibili sul grande raccordo anulare tra Ostiense Tuscolana cantieri è un precedente incidente hanno rallentato ulteriormente agli spostamenti in uscita dasulla A24 la tangenziale est e via di Tor Cervara piùrispetto ad un’ora fa sulla Pontina in ...