Saluta la mamma prima di andarsi a lavare e muore nella vasca: commesso un errore fatale (Di giovedì 5 agosto 2021) E' rimasta uccisa fulminata dal suo smartphone mentre stava facendo il bagno. Kseniya è morta così a 12 anni, a Bolshoe Gryzlovo nei sobborghi di Mosca. Kseniya era tornata dal suo allenamento di basket e si stava rilassando nella vasca ascoltando la musica. Il telefono era attaccato alla corrente attraverso il caricabatterie quando le è scivolato in acqua. La ragazzina sarebbe morta all'istante. Non sentendola, la madre che stava preparando la cena, è andata a controllare e ha trovato la figlia con la testa sott'acqua mentre il telefono galleggiava nella vasca da bagno.

