Roma, l'impegno di Enrico Michetti per l'Atac: "Sui bus tornino i bigliettai" (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Se avessimo avuto più tempo sarebbe stato meglio perché siamo partiti per ultimi, ma va benissimo'. Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra al Comune di Roma, parla a Tgcom24 sulla data del 3 ottobre fissata per le elezioni amministrative. 'Noi pensavamo a quella successiva - prosegue - ma una settimana non cambia molto'. L'intervista nella rete all news di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 agosto 2021) 'Se avessimo avuto più tempo sarebbe stato meglio perché siamo partiti per ultimi, ma va benissimo'. Così, candidato del centrodestra al Comune di, parla a Tgcom24 sulla data del 3 ottobre fissata per le elezioni amministrative. 'Noi pensavamo a quella successiva - prosegue - ma una settimana non cambia molto'. L'intervista nella rete all news di ...

Advertising

gualtierieurope : Oggi con le associazioni animaliste per un impegno più forte per la tutela e il rispetto degli #animali a #Roma. Va… - OfficialASRoma : ?? Nuovo impegno nel nostro campionato: sabato alle 18:30 affronteremo il Siviglia a Faro ?? - maxmonz : RT @glfelicetti: Le proposte delle associazioni animaliste per Roma ai candidati Sindaco. Abbiamo incontrato Roberto Gualtieri @gualtierie… - FRafaniello : RT @gualtierieurope: Oggi con le associazioni animaliste per un impegno più forte per la tutela e il rispetto degli #animali a #Roma. Valor… - Andyphone : RT @tempoweb: L’impegno di #Michetti per l’#Atac: 'Sui bus tornino i bigliettai' #roma #elezioni #enricomichetti #5agosto #iltempoquotidian… -