Rolling Stones | Charlie Watts | il grande assente del “No Filter Tour”

Il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, non parteciperà al nuovo Tour della band per motivi di salute: ecco chi lo sostituirà Da questo autunno in America partirà il "No Filter Tour", il nuovo Tour dei Rolling Stones, una grande reunion a cui però, fa sapere Watts, non parteciperà. Il batterista, 80 anni compiuti lo scorso giugno, sarà il grande assente del nuovo Tour, a causa di problemi di salute. Charlie ...

