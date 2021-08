Rizza è argento nella canoa | Patrinieri bronzo nel nuoto Le medaglie sono 32

Advertising

ItaliaTeam_it : Una laurea magistrale in Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie e da qualche minuto un ARGENTO olimpico da… - Coninews : MANFREDI DA IMPAZZIREEEEEE! ?????? Ai Giochi di #Tokyo2020 Manfredi #Rizza è medaglia d'ARGENTO nel K1 200! ??????… - Eurosport_IT : ARGENTO AL FOTOFINISH, GRANDE MANFREDI! ???????? Uno strepitoso Manfredi Rizza conquista la medaglia d'argento nel K1… - iammmartina_ : RT @ItaliaTeam_it: Una laurea magistrale in Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie e da qualche minuto un ARGENTO olimpico da aggi… - bonagjergji1 : RT @Eurosport_IT: ARRIVO DA BRIVIDI, RIZZA È ARGENTO ???????? L'azzurro conquista il secondo posto ad appena 45 centesimi dall'ungherese Totka… -

Ultime Notizie dalla rete : Rizza argento

Il terzo posto di Paltrinieri ha preceduto di qualche ora l'di Manfredinella canoa sprint 200 metri. Il 30enne aviere pavese è stato battuto di appena 45 millesimi dal magiaro Totka. E'...Chi è Manfredia Tokyo e laureato in ingegneria Classe 1991, originario di Pavia, è stato il papà Gaetano, che faceva canottaggio, a metterlo su una canoa per la prima volta quando ...Alle Olimpiadi di Tokyo il medagliere italiana si è arricchito di altre due medaglie: l'argento di Manfredi Rizza nel K1 200 metri della canoa sprint e il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di ...L'azzurro Manfredi Rizza ha conquistato la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è ...