Quando riaprono palestre e piscine al chiuso? Novità a maggio e giugno sulle riaperture (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando riaprono le palestre e le piscine? La nuova data per le palestre fornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1 giugno per quelle al chiuso, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda le piscine all’aperto queste riapriranno il 15 maggio, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Le Novità saranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021)lee le? La nuova data per lefornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1per quelle al, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda leall’aperto queste riapriranno il 15, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Lesaranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in ...

Advertising

IlicMolise : @PrimoPianoMolis con la medicina di prossimità e territoriale come siamo messi? Si riaprono gli ospedali? quando la… - arlottoak : @acmilan Se non vendete Castillejo mi faccio brillare alla prima a San Siro quando riaprono gli stadi - yassmin73326210 : RT @BoselliTom: gli amici ci riaprono gli occhi ci capiscono meglio di noi e ti metton davanti agli specchi anche quando non vuoi #kahraman… - darya2545 : RT @BoselliTom: gli amici ci riaprono gli occhi ci capiscono meglio di noi e ti metton davanti agli specchi anche quando non vuoi #kahraman… - ZSto9 : RT @BoselliTom: gli amici ci riaprono gli occhi ci capiscono meglio di noi e ti metton davanti agli specchi anche quando non vuoi #kahraman… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Coronavirus in Abruzzo, dati del 4 agosto: +126 nuovi positivi Non riaprono invece le discoteche. Entro la fine di agosto il Green Pass potrebbe diventare ... Quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti che ...

Tale e Quale Show 2021: arrivano Malgioglio e Antonio Mezzancella ... che vince! Un risultato clamoroso che bissa l'anno successivo quando vince il torneo dei campioni ... Ramazzotti che sono 'tali e quali' agli originali! Ora per Antonio Mezzancella, si riaprono le ...

Galleria Vittoria di Napoli, quando riapre: «La prima auto tra quattro mesi» ilmattino.it Ghiomelli si prepara a riaprire: ecco dove e quando rinasce lo storico negozio LIVORNO. È trascorso quasi un anno dal terribile incendiò che distrusse il famoso Garden Center di via Firenze. Ma oggi Ghiomelli, marchio storico della città e amato dai livor ...

Notte di paura in Val Brembana, alle 2.30 riaprono i ponti Hanno riaperto alle 2.30, nelle prime ore del mattino di giovedì 5 agosto, i ponti sul Brembo, chiusi a San Giovanni Bianco e San Pellegrino dopo la nuova ondata di maltempo della notte. Il fiume Brem ...

Noninvece le discoteche. Entro la fine di agosto il Green Pass potrebbe diventare ...la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti che ...... che vince! Un risultato clamoroso che bissa l'anno successivovince il torneo dei campioni ... Ramazzotti che sono 'tali e quali' agli originali! Ora per Antonio Mezzancella, sile ...LIVORNO. È trascorso quasi un anno dal terribile incendiò che distrusse il famoso Garden Center di via Firenze. Ma oggi Ghiomelli, marchio storico della città e amato dai livor ...Hanno riaperto alle 2.30, nelle prime ore del mattino di giovedì 5 agosto, i ponti sul Brembo, chiusi a San Giovanni Bianco e San Pellegrino dopo la nuova ondata di maltempo della notte. Il fiume Brem ...