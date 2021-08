(Di giovedì 5 agosto 2021) Mobilità del futuro per le due ruote significa una guida piu' sicura grazie ai radar e agli(Advance rider assistance system) idi sicurezza e assistenza.Fast Forward, società di ...

fisco24_info : Piaggio: moto e scooter con sistemi Aras dal 2022: Piaggio Fast Forward sviluppa nuova tecnologia sensori

Fast Forward, società di robotica del gruppoha sviluppato una nuova tecnologia di sensori destinati a essere implementati su robot ad uso domestico e industriale, oltre che su ...... infatti, non se lo è certo fatto dire due volte e dopo aver indossato tuta e casco si è lanciato in un testa a testa con Savadori durante un filming day organizzato dal Gruppo, di cui ...Mobilità del futuro per le due ruote significa una guida piu' sicura grazie ai radar e agli ARAS (Advance rider assistance system) i sistemi di sicurezza e assistenza. (ANSA) ...Annuncio vendita Piaggio Beverly Tourer 400 (2008 - 11) usata a Pistoia - 8431869 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...