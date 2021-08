Olimpiadi Tokyo 2021, Federica Pellegrini: “La lotta al doping una priorità. Gli atleti devono avere un aiuto psicologico” (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ già iniziata la nuova vita di Federica Pellegrini. Nonostante la campionessa azzurra non abbia ancora lasciato le competizioni, il suo prossimo futuro ha preso già forma con l’elezione nella Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale. La nuotatrice che chiuderà la sua splendida carriera all’ISL di Napoli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato quali saranno le priorità sulle quali lavorerà nei prossimi mesi: “La lotta al doping è una delle battaglie più grandi che voglio portare avanti e poi il benessere mentale degli atleti da ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ già iniziata la nuova vita di. Nonostante la campionessa azzurra non abbia ancora lasciato le competizioni, il suo prossimo futuro ha preso già forma con l’elezione nella Commissionedel Comitato Olimpico Internazionale. La nuotatrice che chiuderà la sua splendida carriera all’ISL di Napoli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato quali saranno lesulle quali lavorerà nei prossimi mesi: “Laalè una delle battaglie più grandi che voglio portare avanti e poi il benessere mentale deglida ...

