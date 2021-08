Olimpiadi: nella notte azzurra due medaglie per Paltrinieri e Manfredi Rizza (Di giovedì 5 agosto 2021) Continua la corsa alle medaglie per l’Italia alle Olimpiadi. In nottata Paltrinieri e Manfredi Rizza rimpinguano il bottino azzurro L’Italia non si ferma più. nella notte di Tokyo 2020 appena trascorsa il medagliere azzurro alle Olimpiadi si arricchisce con altri due importanti traguardi. Per Paltrinieri è bronzo nella 10 chilometri, semplicemente strepitoso dopo l’argento negli 800. Manfredi Razza conquista l’argento in canoa sprint 200 metri sfiorando l’impresa sull’ungherese Totka. ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) Continua la corsa alleper l’Italia alle. In nottatarimpinguano il bottino azzurro L’Italia non si ferma più.di Tokyo 2020 appena trascorsa ilre azzurro allesi arricchisce con altri due importanti traguardi. Perè bronzo10 chilometri, semplicemente strepitoso dopo l’argento negli 800.Razza conquista l’argento in canoa sprint 200 metri sfiorando l’impresa sull’ungherese Totka. ...

sportface2016 : +++GREGORIO #PALTRINIERI COMMOVENTE, MEDAGLIA DI BRONZO NELLA 10KM IN MARE: TRENTUNESIMA MEDAGLIA AZZURRA AI GIOCHI… - Ettore_Rosato : Forza Marco! Da quando #Travaglio ha scritto delle cocenti sconfitte dell’Italia alle Olimpiadi abbiamo vinto tre n… - fattoquotidiano : Gregorio Paltrinieri è infinito: medaglia di bronzo alle Olimpiadi nella 10 chilometri in acque libere - qn_carlino : Olimpiadi: impresa Paltrinieri a Tokyo, è bronzo nella 10 km - Frances40322984 : RT @ChiodiDonatella: #TOKYO2020: ORA ALLA #RAGGI GARBANO LE #OLIMPIADI, NON RICORDA QUANDO LE NEGÒ A #ROMA Non s'avevano da fare nella #Ca… -