Migranti: nuovo record di sbarchi in Gb attraverso la Manica (Di giovedì 5 agosto 2021) nuovo record giornalieri di sbarchi di Migranti diretti nel Regno Unito dalla Francia attraverso la Manica questa settimana: lo certifica il ministero dell'Interno britannico (Home Office) precisando ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021)giornalieri dididiretti nel Regno Unito dalla Francialaquesta settimana: lo certifica il ministero dell'Interno britannico (Home Office) precisando ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Migranti: nuovo record di sbarchi in Gb attraverso la Manica: (ANSA) - LONDRA, 05 AGO - Nuovo reco… - CorriereQ : Migranti: nuovo record di sbarchi in Gb attraverso la Manica - iconanews : Migranti: nuovo record di sbarchi in Gb attraverso la Manica - massimosab : RT @dassste: la Lamorgese ha fatto oggi il solito viaggetto in Libia..'x piacere,controllate i migranti'magari sganciando qualche milione o… - Silvana35366131 : RT @dassste: la Lamorgese ha fatto oggi il solito viaggetto in Libia..'x piacere,controllate i migranti'magari sganciando qualche milione o… -