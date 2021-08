Michael Ballack: dramma per il calciatore, perde Emilio il figlio 18enne (Di giovedì 5 agosto 2021) Michael Ballack, il figlio Emilio è morto a soli 18 anni in un fatale incidente in quad. dramma per il calciatore, ex centrocampista del Chelsea e della Germania, che perde uno dei sui tre figli in un tragico incidente. Emilio Ballack, alle 2.10 di giovedì 5 agosto, è stato coinvolto in un incidente in Portogallo, mentre era a bordo di in quad. Emilio era uno dei tre figli di Ballack, che l’ex centrocampista aveva avuto dal matrimonio con Simone Lambe, gli altri sono Louis e Jordi. L’incidente è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021), ilè morto a soli 18 anni in un fatale incidente in quad.per il, ex centrocampista del Chelsea e della Germania, cheuno dei sui tre figli in un tragico incidente., alle 2.10 di giovedì 5 agosto, è stato coinvolto in un incidente in Portogallo, mentre era a bordo di in quad.era uno dei tre figli di, che l’ex centrocampista aveva avuto dal matrimonio con Simone Lambe, gli altri sono Louis e Jordi. L’incidente è ...

Advertising

sportface2016 : Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - TuttoMercatoWeb : Tragedia in Portogallo, il figlio diciottenne di Michael Ballack muore in un incidente d'auto - sergioverolebo1 : RT @Spazio_Napoli: Lutto per Michael Ballack: il figlio è morto a 18 anni in un incidente stradale - CorriereUmbria : Michael Ballack, il figlio Emilio di 18 anni morto in Portogallo in un incidente con il quad #MichaelBallack… - Napolitanteam : Morto in un incidente il figlio 18enne dell'ex calciatore Michael Ballack - -