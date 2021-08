Mariano Di Vaio: «Il quarto (figlio) sta arrivando» (Di giovedì 5 agosto 2021) L’annuncio, com’è ormai prassi, è stato dato via Instagram. «Dio sa cos’è meglio per noi», ha scritto online Mariano Di Vaio, pubblicando, con moglie e figli, un video inequivocabile. «Ci ingrandiamo», ha aggiunto, mentre una scritta in sovraimpressione recitava: «Il quarto sta arrivando». Nel filmato, girato in Sardegna, l’influencer accarezza il pancino della moglie, Eleonora Brunacci, sposata nel 2015. I tre figli, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, le saltellano a fianco, incapaci di trattenere l’estasi di cui racconta la t-shirt del più piccolo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) L’annuncio, com’è ormai prassi, è stato dato via Instagram. «Dio sa cos’è meglio per noi», ha scritto online Mariano Di Vaio, pubblicando, con moglie e figli, un video inequivocabile. «Ci ingrandiamo», ha aggiunto, mentre una scritta in sovraimpressione recitava: «Il quarto sta arrivando». Nel filmato, girato in Sardegna, l’influencer accarezza il pancino della moglie, Eleonora Brunacci, sposata nel 2015. I tre figli, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, le saltellano a fianco, incapaci di trattenere l’estasi di cui racconta la t-shirt del più piccolo.

