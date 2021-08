Liverpool, Shaqiri in uscita: piace al Napoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Xherdan Shaqiri potrebbe lasciare il Liverpool per una cifra al di sotto dei 15 milioni di euro. Il calciatore avrebbe attirato già tanti club dalla Spagna e Italia. Tra le società interessate ci sarebbe anche il Napoli di Spalletti, oltre al Siviglia e al Villareal. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Xherdanpotrebbe lasciare ilper una cifra al di sotto dei 15 milioni di euro. Il calciatore avrebbe attirato già tanti club dalla Spagna e Italia. Tra le società interessate ci sarebbe anche ildi Spalletti, oltre al Siviglia e al Villareal.

Advertising

DiegoMassa_ : ?? Nei giorni scorsi contatti tra il #Milan e l'entourage di #Shaqiri per la fascia dx. Esclusivamente un sondaggio… - tuttonapoli : Sky UK - Shaqiri piace al Napoli: è in uscita dal Liverpool e costa 15 mln - kevin28111994 : RT @RudyGaletti: ????? Nei giorni scorsi contatti tra il #Milan e l'entourage di #Shaqiri per la fascia dx. Esclusivamente un sondaggio infor… - _damefutbol : Interesse del #Milan per #Shaqiri. Semplice sondaggio date le richieste del #Liverpool per lo svizzero.( 10 milioni) #Calciomercato - KunGrax : RT @RudyGaletti: ????? Nei giorni scorsi contatti tra il #Milan e l'entourage di #Shaqiri per la fascia dx. Esclusivamente un sondaggio infor… -