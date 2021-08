La Regione Lazio approva la nascita di un portale con tutte le informazioni per abortire (Di giovedì 5 agosto 2021) Presto per le donne del Lazio la strada verso l’aborto volontario potrebbe essere meno in salita. Il motivo è semplice: nascerà a breve un portale istituzionale interamente dedicato al tema, con info specifiche su come e dove farlo, spiegate in modo semplice, immediato e accessibile a tutti. Un’iniziativa molto importante, possibile a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale di un emendamento al collegato a prima firma di Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, capigruppo di +Europa Radicali e della Lista civica Zingaretti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Presto per le donne del Lazio la strada verso l’aborto volontario potrebbe essere meno in salita. Il motivo è semplice: nascerà a breve un portale istituzionale interamente dedicato al tema, con info specifiche su come e dove farlo, spiegate in modo semplice, immediato e accessibile a tutti. Un’iniziativa molto importante, possibile a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale di un emendamento al collegato a prima firma di Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, capigruppo di +Europa Radicali e della Lista civica Zingaretti.

