La Difesa si fa più cyber. Investimenti e formazione per il multi-dominio (Di giovedì 5 agosto 2021) L’attacco hacker alla Regione Lazio e l’accelerazione per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) hanno acceso i riflettori sull’esigenza di presidiare al meglio il dominio informatico. Anche la Difesa, nella sfera di propria di competenza, si muove in tale direzione. Un’indicazione sulle novità che attendono il settore militare arriva dal Documento programmatico pluriennale 2021-2023, pubblicato ieri dal dicastero guidato da Lorenzo Guerini (qui un focus). Non ci sono programmi riferiti esclusivamente al cyber, ma solo perché esso si presenta come un dominio (il quinto) dotato di una ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 agosto 2021) L’attacco hacker alla Regione Lazio e l’accelerazione per l’Agenzia per lasicurezza nazionale (Acn) hanno acceso i riflettori sull’esigenza di presidiare al meglio ilinformatico. Anche la, nella sfera di propria di competenza, si muove in tale direzione. Un’indicazione sulle novità che attendono il settore militare arriva dal Documento programmatico pluriennale 2021-2023, pubblicato ieri dal dicastero guidato da Lorenzo Guerini (qui un focus). Non ci sono programmi riferiti esclusivamente al, ma solo perché esso si presenta come un(il quinto) dotato di una ...

