Green pass | obbligo per studenti universitari e scuola Gelmini | «No su bus e treni regionali»

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - Fiamma_74 : RT @ImolaOggi: Le cause collettive possono fermare il Green Pass e gli obblighi vaccinali. Ne parleremo DOMENICA 8 AGOSTO alle ore 20:00 a… - sole24ore : Green pass, anche gli italiani vaccinati all’estero possono avere il documento -

ROMA - Da settembre ilsarà obbligatorio per il personale scolastico. 'È intenzione del Governo assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni non solo di piena sicurezza ma anche in presenza ' dice ...Tamponi rapidi per tutti. Gratis. Agli scavi archeologici di Pompei . L'iniziativa è al via da domani, ovvero da quando è necessario esibire la certificazione verde (vaccino o certificato di tampone ...L'orientamento della cabina di regia appena conclusa a Palazzo Chigi per garantire la riapertura in presenza per le scuole di ogni ordine e grado e delle università. Il Green pass sarà obbligatorio an ...Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E’ l’orientamento che, a quanto si apprende, è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consigli ...