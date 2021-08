Green pass, a 24 ore dal via è il caos. Ristoratori furiosi. Mio Italia: “Non faremo gli sceriffi” (Di giovedì 5 agosto 2021) A 24 ore dall’entrata in vigore del Green passo obbligatorio è buio fitto. caos nelle direttive di Palazzo Chigi. Nelle prossime ore è in programma l’ennesima cabina di regia per i ‘dettagli’. Il certificato verde è un “ricatto del governo”, dicono da settimane gli operatori del comparto della ristorazione a tavola. Bar e ristoranti, da un anno e mezzo i più vessati dalle rigide regole anti-covid, rischiano il collasso economico. Green pass, a 24 ore dallo start è il caos L’idea bislacca del ministro Speranza, sulla scia dell’appello del presidente francese Macron, ha suscitato una pioggia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) A 24 ore dall’entrata in vigore delo obbligatorio è buio fitto.nelle direttive di Palazzo Chigi. Nelle prossime ore è in programma l’ennesima cabina di regia per i ‘dettagli’. Il certificato verde è un “ricatto del governo”, dicono da settimane gli operatori del comparto della ristorazione a tavola. Bar e ristoranti, da un anno e mezzo i più vessati dalle rigide regole anti-covid, rischiano il collasso economico., a 24 ore dallo start è ilL’idea bislacca del ministro Speranza, sulla scia dell’appello del presidente francese Macron, ha suscitato una pioggia ...

