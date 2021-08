Gf Vip 6, nel cast anche due ex cantanti di Amici? (Di giovedì 5 agosto 2021) C’è grande attesa per la sesta edizione del Grande fratello Vip. A settembre ritroveremo Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste. In queste settimane stanno circolando numerose indiscrezioni circa i concorrenti del cast. Gli ultimi nomi in ordine di tempo sono quelli dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè , del figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu e Tommaso Eletti, protagonista indiscusso dell’ultima edizione di Temptation Island. Il settimanale Oggi ha rivelato che nel cast dovrebbero essere confermati anche due ex partecipanti di Amici. Si tratta ... Leggi su isaechia (Di giovedì 5 agosto 2021) C’è grande attesa per la sesta edizione del Grande fratello Vip. A settembre ritroveremo Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste. In queste settimane stanno circolando numerose indiscrezioni circa i concorrenti del. Gli ultimi nomi in ordine di tempo sono quelli dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè , del figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu e Tommaso Eletti, protagonista indiscusso dell’ultima edizione di Temptation Island. Il settimanale Oggi ha rivelato che neldovrebbero essere confermatidue ex partecipanti di. Si tratta ...

