Ferrero | «Il calcio è uno sfizio per ricchi In Lega sostengo più di tutti la riapertura degli stadi al 100%»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il Secolo XIX intervista il presidente della Sampdoria, Massimo. Oggi compie 70 anni. Dice che come regalo vorrebbe la Coppa Italia. «Mi piacerebbe tanto vincere la Coppa Italia, che è l’unica competizione per cui possiamo davvero competere, grandi e piccole. Gli altri traguardi sono solo per le big, inutile raccontarci favole, quindi perché non provarci? Sarebbe ora che ritoccasse a noi come Sampdoria che in questa competizione abbiamo sempre dato il meglio». Dell’obiettivo ha già avvertito il suo allenatore, D’Aversa. «Ho anche caricato il bonus specifico per la Coppa per stimolare sia lui che i giocatori. Pensateci: andare a Roma, quindi a ...