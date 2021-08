"Fast and furious 9-The fast saga", per i rompicollo niente segni di stanchezza (Di giovedì 5 agosto 2021) fast AND furious 9-THE fast saga Al cinema. Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e John Cena. Regia di Justin Lin. Produzione USA 2021. Durata: 2 ore e 35 minuti LA TRAMA Dominic Toretto e la moglie Letty sembra abbiano scelto la pace. Ma gli antichi compari vanno a trovarli per l'ennesima missione impossibile. Si tratta di recuperare un oggetto che può controllare il mondo. Ovviamente con conseguenze catastrofiche se capita nelle mani sbagliate. Ora può cadere in mani sbagliatissime . Come quelle della perfida Cipher. E soprattutto in quelle di Jacob Toretto, fratello minore di Dominic e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)AND9-THEAl cinema. Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e John Cena. Regia di Justin Lin. Produzione USA 2021. Durata: 2 ore e 35 minuti LA TRAMA Dominic Toretto e la moglie Letty sembra abbiano scelto la pace. Ma gli antichi compari vanno a trovarli per l'ennesima missione impossibile. Si tratta di recuperare un oggetto che può controllare il mondo. Ovviamente con conseguenze catastrofiche se capita nelle mani sbagliate. Ora può cadere in mani sbagliatissime . Come quelle della perfida Cipher. E soprattutto in quelle di Jacob Toretto, fratello minore di Dominic e ...

