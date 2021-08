Esclusiva | Genoa | bel colpo Accordo con Semper

(Di giovedì 5 agosto 2021) Beldel. Chiuso l’con Adrian, portiere croato classe 1998 che si è appena svincolato dal Chievo. Qualità indiscutibili, già nelle ultime sessioni al centro del mercato, il club rossoblu ha bruciato la concorrenza trovando un’intesa pluriennale. Malgrado diverse richieste dalla Serie B (Crotone in testa),potrebbe restare per fare il vice Sirigu. Il futuro è suo. Foto: Instagram giocatore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TCGiovanile : ESCLUSIVA - GENOA: vicinissimo il colpaccio-Cellamare! - CalcioNapoli24 : - nicola_lucchi : RT @dajealessio: ?? ESCLUSIVA ?? Nell’operazione #Shomurodov potrebbe entrare anche il difensore classe 2004 #Cagia #AsRoma #Calciomercato… - ParolAlCampo : ESCLUSIVA? Il #Genoa è vicino a chiudere per #Supryaga della #DinamoKiev. -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa

alfredopedulla.com

... cedette alle lusinghe dei due dirigenti del- era ingenuo il ragazzo - e firmò un altro ...per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...15.30 - Ufficiale l'arrivo daldi Endri Zenelaj (2003): giocherà in Primavera. 14.05 - Matteo ... 16.42 -CS: Roberto Bucchioni lascia il Sassuolo Under 16 . 15.47 - La SPAL ha ...Bel colpo del Genoa, che ha chiuso con Adrian Semper, portiere croato classe 1998, svincolatosi dal Chievo. Il club rossoblù ha.Juraj Kucka lascia definitivamente il fantacalcio. Lo aveva già lasciato a fine stagione con la retrocessione in Serie B del Parma, ma su di lui c’erano tante squadre di Serie A che ci avevano provato ...