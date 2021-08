Emergenza incendi in Grecia: Atene circondata dalle fiamme (Di giovedì 5 agosto 2021) Non si placa l’Emergenza incendi in Grecia, la capitale Atene è sotto assedio delle fiamme da più di 48 ore. I roghi minacciano le case costringendo gli abitanti ad abbandonarle. Oltre 500 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento coadiuvati da elicotteri e altri veicoli antincendio. Colpita anche la foresta vicino Tatoi. Circa 80 i focolai. Fortunatamente nessuna persona è rimasta vittima nei roghi, lo conferma il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. La cenere è caduta anche nel centro della capitale, costringendo gli abitanti a restare chiusi in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Non si placa l’in, la capitaleè sotto assedio delleda più di 48 ore. I roghi minacciano le case costringendo gli abitanti ad abbandonarle. Oltre 500 vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento coadiuvati da elicotteri e altri veicoli anto. Colpita anche la foresta vicino Tatoi. Circa 80 i focolai. Fortunatamente nessuna persona è rimasta vittima nei roghi, lo conferma il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. La cenere è caduta anche nel centro della capitale, costringendo gli abitanti a restare chiusi in ...

emergenzavvf : 1.130 interventi dei #vigilidelfuoco nelle ultime 24 ore per fronteggiare l’emergenza #incendiboschivi. Al momento… - Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - DPCgov : 130 operatori e 53 mezzi mobilitati dal DPC stanno confluendo in #Sicilia per supportare la risposta all'emergenza… - infotemporeale : Formia / Elezioni2021, candidato sindaco Magliozzi: “emergenza incendi in un patto ambientale con la città” - marielladidi : RT @aridatececonte: -Aumento dei contagi -Caos MPS -Problemi occupazionali e crisi aziendali -Disorganizzazione nella campagna vaccinale -E… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza incendi Emergenza incendi, obbligo pulizia della vegetazione dei terreni e degli orti L' emergenza incendi che ha caratterizzato in questi ultimi giorni in particolare la costa abruzzese impone da parte di tutti prudenza e il rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali che ...

Atene assediata dalle fiamme, evacuati in centinaia GRECIA - La Grecia sta combattendo contro gli enormi incendi scoppiati nella periferia nord di Atene, dove centinaia di persone sono state evacuate mentre i servizi di emergenza lottano da ieri per contenere le fiamme. Più di 500 vigili del fuoco sono ...

Emergenza incendi: un pianeta avvolto dal fuoco | EnergyCuE EnergyCuE Covid-19: in Abruzzo + 54 nuovi positivi, 69 guariti e nessun morto Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2157 tamponi molecolari (1264950 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2661 te ...

Il Mediterraneo è diventato un hotspot per gli incendi boschivi Gli incendi boschivi che da giorni stanno tormentando Turchia, Italia e altri Paesi dell'area mediterranea, sono visibili anche dallo spazio.

