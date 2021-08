Dramma per l’ex calciatore Ballack: il figlio di 18 anni è morto in un incidente con il quad (Di giovedì 5 agosto 2021) Tragedia in famiglia per l’ex calciatore tedesco Michael Ballack. Il figlio diciottenne, Emilio Ballack, è morto in Portogallo in un incidente su un quad. A dare la notizia è stata l’emittente portoghese TVI 24. L’incidente è avvenuto questa notte attorno alle 2, su un appezzamento di terreno vicino alla casa che il padre aveva acquistato diversi anni fa a Troia, località vicino a Setubal. Emilio era uno dei tre figli avuti da Ballack e dalla sua ex moglie Simone, oltre a Louis di 19 anni ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Tragedia in famiglia pertedesco Michael. Ildiciottenne, Emilio, èin Portogallo in unsu un. A dare la notizia è stata l’emittente portoghese TVI 24. L’è avvenuto questa notte attorno alle 2, su un appezzamento di terreno vicino alla casa che il padre aveva acquistato diversifa a Troia, località vicino a Setubal. Emilio era uno dei tre figli avuti dae dalla sua ex moglie Simone, oltre a Louis di 19...

Advertising

GassmanGassmann : Un jet da combattimento F-35 ci costa come 4 Canadair per gli interventi sugli incendi. Un’ora di volo di un F-35 c… - RaiSport : ? Dramma per #Ballack: muore in un incidente il figlio 18enne Il ragazzo era in vacanza in #Portogallo, a… - salvalapezza : @cmdotcom Questo è il dramma di una proprietà straniera e assente. Avete voglia di scrivere striscioni e disperarvi… - infoitsport : Dramma per Michael Ballack, il figlio Emilio muore in un incidente con il quad - infoitsport : Dramma per Ballack: morto il figlio 18enne in un incidente con quad -