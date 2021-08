Bayern Monaco su Danilo | la Juve chiede 30 milioni

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - ASRomaFemminile : ?? La finale della AMOS @WomensFrenchCup sarà #ASRoma-Bayern Monaco! ?? ?? Venerdì, 21:00 ?? #ASRomaFemminile - ElenaLinari : Atteggiamento corretto. Voglia di sacrificarsi per la compagna e soprattutto tanta voglia di crescere e migliorare.… - CMercatoNews : ?? #Inter, #Lukaku sempre più lontano: il punto sul futuro di #Barella - FootballAndDre1 : Da Monaco di Baviera mi dicono che è vicino al Bayern Marcelletto.... -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

Commenta per primo Secondo la Bild sarà di cinque anni il rinnovo del contratto del 26enne Joshua Kimmich con ilTragedia in famiglia per Michael Ballack . Emilio Ballack , il figlio diciottenne dell'e x calciatore tedesco , stella della sua nazionale, dele del Chelsea, è morto in Portogallo, vittima di un incidente su un quad , come riporta l'emittente portoghese TVI 24 sul proprio sito. L'incidente è avvenuto questa notte attorno alle 2,...Il Bayern Monaco sulle tracce di Danilo, 30enne terzino della Juventus e della nazionale brasiliana autore di un'ottima stagione sotto la guida di Andrea ...L'ex centrocampista tra le altre di Bayern Monaco e nazionale tedesca, Michael Ballack, è stata colpita da un lutto improvviso.