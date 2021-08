A Washington Sinner affronta Korda | in palio i quarti alle 20 in tv

(Di giovedì 5 agosto 2021) Janniktorna in campo nella serata italiana per il terzo turno (ottavi) del "Citi Open", torneo ATP 500 con un montepremi di 1.895. 290 dollari in corso sui campi in cemento di Washimgton D. ...

ATP Washington 500: Sinner si rialza contro Ruusuvuori e torna a vincere dopo due mesi - Tennis, Sinner torna alla vittoria a Washington. Avanza anche Nadal - Rafa Nadal rientra con un successo nell'ATP 500 di Washington al termine di una gran lotta contro Jack Sock. Presentazione e come seguire in tv e streaming il match Sinner-Korda, terzo turno del torneo Atp di Washington. Tennis Sinner torna alla vittoria a Washington, avanti anche Nadal

SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva l'ATP 500 di. Questa la programmazione: giovedì 5 agosto - LIVE alle ore 20.00:c. Korda a seguire: Brooksby c. Auger - ...Dopo tre ko di fila all'esordio è tornato al successo Jannik: l'altoatesino, entrato in gara direttamente al secondo turno del "Citi Open" in corso sui campi in cemento di Washimgton DC, ha regolato per 6 - 2 6 - 4, in un'ora e 18 minuti di partita, il ...Tennis | ATP, Featured | Dopo tre ko di fila all’esordio è tornato al successo Jannik Sinner. L’altoatesino ha debuttato positivamente nel "Citi Open", Atp 500 da 1.895.290 ...Sinner-Korda è un match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Washington: pronostici, diretta tv e streaming in chiaro.