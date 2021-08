Wuhan: torna l’allarme Covid nella città (Di mercoledì 4 agosto 2021) Wuhan, la città dove è stato scovato il virus, oggi è tornata al centro dell’attenzione. I casi accertati di contagio sono ufficialmente solo 7, ma sono i primi in 12 mesi, e si teme possano aumentare. Allarme Covid a Wuhan A Wuhan è di nuovo allarme Covid: tornano lockdown e tamponi per milioni di persone. Nei giorni scorsi alcuni quartieri di Pechino sono stati costretti al lockdown e l’apertura delle scuole è stata rimandata. Attualmente la situazione nell’immenso Paese sembra di nuovo volgere a una diffusione del virus senza grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021), ladove è stato scovato il virus, oggi èta al centro dell’attenzione. I casi accertati di contagio sono ufficialmente solo 7, ma sono i primi in 12 mesi, e si teme possano aumentare. Allarmeè di nuovo allarmeno lockdown e tamponi per milioni di persone. Nei giorni scorsi alcuni quartieri di Pechino sono stati costretti al lockdown e l’apertura delle scuole è stata rimandata. Attualmente la situazione nell’immenso Paese sembra di nuovo volgere a una diffusione del virus senza grandi ...

