Ultime Notizie Roma del 04-08-2021 ore 16:10 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale con informazione Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno strano anche via me dell’antiterrorismo ad indagare sul violento attacco hacker alla regione Lazio di domenica scorsa sarebbe stato infettato per primo il PC di un impiegato di Smart Working nei sistemi informativi della Regione hanno subito il respinto un altro attacco testa quindi massima l’attenzione e la collaborazione con autorità competenti per ripristinare la sicurezza comunica in una nota La regione in una roba Ieri pomeriggio è arrivata una prima informativa della postale nel fascicolo avviato dalla Procura di Roma viene contestata anche l’aggravante delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021)dailynews radiogiornale con informazione Buongiorno dalla redazione in studio Ferrigno strano anche via me dell’antiterrorismo ad indagare sul violento attacco hacker alla regione Lazio di domenica scorsa sarebbe stato infettato per primo il PC di un impiegato di Smart Working nei sistemi informativi della Regione hanno subito il respinto un altro attacco testa quindi massima l’attenzione e la collaborazione con autorità competenti per ripristinare la sicurezza comunica in una nota La regione in una roba Ieri pomeriggio è arrivata una prima informativa della postale nel fascicolo avviato dalla Procura diviene contestata anche l’aggravante delle ...

Advertising

sole24ore : #Coronavirus, Usa: variante #Delta sposta soglia immunità di gregge ben oltre l’80%.?? Rush finale per le norme sul… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - cremaonline : #Vailate: parchi giochi, messa in sicurezza e restyling Clicca per la notizia completa - Luca74186055 : @PietroLazze Dalle ultime notizie non credo che sia nelle disponibilità dell’Inter..devono ripianare ancora.. con i… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 04-08-2021 ore 16:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -